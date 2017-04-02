В Афганистане более 200 боевиков "Талибана" сдались властям

2017-04-02 04:13 | www.apa.az | 3

Более 200 боевиков радикального движения "Талибан" сложили оружие и сдались властям в афганской провинции Балх на севере страны. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

"Вооруженные люди присоединились к миру и процессу урегулирования в уезде Чимталь, следуя призыву губернатора", — сообщил агентству чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Среди сдавшихся также были командиры боевиков Кхан Мохаммад (Khan Mohammad) и Дава Кхан (Dawa Khan), отмечает агентство.