В Колумбии при сходе селевого потока погибли свыше 250 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-04-02 04:15 | www.apa.az | 3

Последние данные о погибших в результате стихийного бедствия в Колумбии свидетельствует о гибели 254 человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в субботу президент страны Хуан Мануэль Сантос.

Еще 400 человек получили ранения, 220 считаются пропавшими без вести после прохождения селевого потока по ряду районов города Мокоа.

Трагедия произошла в ночь на субботу, когда вышедшие из берегов реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Он прокатился по 17 районам города Мокоа с населением 45 тысяч человек.





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Число жертв селевого потока в департаменте Путумайо в Колумбии увеличилось до 112 человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на заявление президента Хуана Мануэля Сантоса.

Многие жители числятся пропавшими без вести. Портал El Heraldo со ссылкой на Красный крест сообщает о 180 раненых и 200 пропавших без вести.

Причиной трагедии стал выход из берегов реки Мокоа после многочасовых проливных дождей. Город Мокоа с 45 тысячами жителей остается без электричества, всего от стихии пострадали 17 городских районов.