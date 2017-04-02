В Колумбии число погибших при сходе селевого потока выросло до 250 человек (ОБНОВЛЕНО)

2017-04-02 04:20 | www.trend.az | 3

04:03 (GMT+4) По последним данным число погибших результате схода селевого потока в столице департамента Путумайо в Колумбии возросло до 250 человек, передает РИА Новости.

Об этом сказал президент страны Хуан Мануэль Сантос.

Ранее сообщалось о 150 погибших. Еще 400 человек получили ранения, 220 считаются пропавшими без вести после прохождения селевого потока по ряду районов города Мокоа.

22:30 (GMT+4) По меньшей мере 112 человека погибли в результате схода селевого потока в столице департамента Путумайо в Колумбии, передает РИА Новости со ссылко на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о 24 погибших и 65 пострадавших.

В свою очередь агентство Франс Пресс сообщает о 92 погибших и 180 раненных. Еще около 200 человек числятся пропавшими без вести.

По данным СМИ, причиной происшествия стали сильные дожди в регионе, продолжавшиеся в течение нескольких часов. Это привело к выходу из берегов рек Сангояко и Мулато. Сообщается, что на место трагедии должен прибыть президент страны Хуан Мануэль Сантос.