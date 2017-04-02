В Британии усилена охрана аэропортов и АЭС из-за угрозы терактов

2017-04-02 05:21 | www.apa.az | 3

Службы безопасности Великобритании предписали аэропортам и АЭС усилить охрану из-за возможных террористических атак и угроз для электронных систем безопасности. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета The Telegraph.

Британская разведка полагает, что боевикам группировки «Исламское государство» удалось найти способы, как разместить взрывные устройства в мобильных девайсах таким образом, чтобы системы безопасности не смогли их зафиксировать.

Кроме того, власти предупредили, что хакеры намерены атаковать системы защиты британских АЭС. По их данных, «террористы, иностранные шпионы и «хактивисты» ищут уязвимости в сетевой безопасности ядерной промышленности».