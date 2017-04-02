Три человека стали жертвами наводнений на востоке Австралии

2017-04-02 05:25 | www.trend.az | 3

Три человека погибли в результате наводнений на востоке Австралии, вызванных тропическим циклоном "Дебби", передает ТАСС.

Власти Нового Южного Уэльса и Квинсленда объявили о гибели двух женщин и мужчины в пострадавших от наводнений районах этих штатов, сегодня полиция Квинсленда сообщила, что судьба трех человек остается неизвестной.

Несмотря на то, что циклон "Дебби", ударивший в начале недели по северо-восточным районам штата Квинсленд, уже давно потерял свою силу, вызванные им ливневые дожди привели к большому числу наводнений в этом штате и соседним с ним Новом Южном Уэльсе. Согласно данным спасателей, около 20 тыс. жителей Нового Южного Уэльса до сих пор не могут вернуться в свои дома, которые они покинули в минувшие дни, спасаясь от воды. Свыше 10 тыс. домов в этом штате и около 60 тыс. домов в Квинсленде по-прежнему остаются без электричества.

Сейчас наиболее тревожная ситуация складывается в городе Рокгемптон на востоке Квинсленда, где живут свыше 70 тыс. человек. По данным властей, в начале будущей недели уровень протекающей по этому городу реки Фитцрой может превысить показатель, зарегистрированный в 1954 году, когда произошло самое опустошительное в истории этих районов Квинсленда наводнение.