В апрельских боях азербайджанская армия достигла поставленных перед ней целей - депутат

2017-04-02 08:18 | www.trend.az | 11

БАКУ /Trend/ - В ходе апрельских боёв азербайджанская армия достигла именно тех целей, которые были перед ней поставлены, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ровшан Рзаев.

Депутат отметил, что азербайджанская армия дала довольно достойный ответ на атаки Армении, совершенные в первых числах апреля прошлого года.

"В тот день солдаты и офицеры нашей национальной армии продемонстрировали большой героизм. В ходе этих боев под контроль армии Азербайджана перешли довольно важные со стратегической точки зрения территории. В дни, когда шли бои, граждане Азербайджана, проживающие на прилегающих к линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск территориях, также проявили очень большое мужество и не покинули свои дома. Граждане были абсолютно уверены в том, что Азербайджанское государство и армия защитят их, отомстят за их страдания, пролитую кровь", - сказал депутат.

Рзаев сказал, что апрельские бои также разрушили все мифы армян.

"Рост числа желающих переселиться в освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района разоблачает перед мировой общественностью ложь армян о том, что "азербайджанцы не хотят возвращаться на свои родные земли". Мировая общественность увидела, что этот миф создан преступной властью Армении, азербайджанская молодежь не забыла свои земли и всегда готова к бою", - сказал Рзаев.



Депутат отметил, что апрельские бои стали также большим сигналом для процесса переговоров в рамках Минской Группы ОБСЕ и для ведущих государств.



По его словам, после апрельских боев и в процессе переговоров, и в регионе возникла новая ситуация, еще более укрепилась позиция Азербайджана.

"Армения старается уклониться от переговоров. Но, как бы ни старалась, она будет вынуждена вернуться к переговорам. Армяне должны знать, что Азербайджан будет использовать все возможности для того, чтобы освободить свои земли от оккупации", - сказал депутат.

В ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены.

В результате в ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

Пятого апреля с 12:00 на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон операции были остановлены.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор:Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)