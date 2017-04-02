В небе над Флоридой столкнулись два самолета, пилоты погибли

2017-04-02 08:43 | www.trend.az | 6

В американском штате Флорида в небе неподалеку от города Эджуотер столкнулись два легкомоторных самолета, передает РИА Новости со ссылко на портал Florida Today.

В результате инцидента оба пилота погибли.

Самолеты, как рассказали очевидцы, выполняли совместные полеты. В ходе одного из маневров оба воздушных судна столкнулись.

Согласно поступающей информации, модели разбившихся самолетов – Cessna 170 и Grumman American AA5B.

Кроме пилотов на борту разбившихся машин других людей не было.