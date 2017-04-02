Постпред США при ООН считает, что ИГ является большей проблемой, чем Башар Асад

2017-04-02 08:54 | www.apa.az | 6

Администрация США считает, что нахождение Башара Асада у власти в Сирии осложняет процесс урегулирования конфликта в стране, и не собирается оставлять его в покое, однако в данный момент видит большую проблему в лице террористической группировки “Исламское государство”.

Как передает АПА, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого были показаны в субботу вечером.

Дипломат назвала Асада “военным преступником”, обвинив его в совершении химических атак и в том, что он не позволяет оказывать гуманитарную помощь населению. “Он - очень большое препятствие для достижения мира”, - сказала она.

“Асад - это проблема, администрация США видит в нем проблему, но еще большей проблемой является ИГ. Дадим ли мы когда-либо поблажку Асаду? Ни в коем случае. Будем ли мы надеяться, что мы сможем привлечь его к правосудию ради сирийского народа? Да, это то, что нам нужно сделать”, - подчеркнула Хейли.

По ее словам, сначала нужно разобраться с ИГ, а уже затем заниматься мирным урегулированием конфликта. Для этого, отметила постпред США, необходимо “избавиться от иранского влияния” и “убрать Асада с дороги”. Она отметила, что ситуация в Сирии "зашла слишком далеко", а также высказала мнение, что ответственность за это частично несет прежняя американская администрация. “Если оглянуться назад, можно было столько всего предпринять, чтобы не оказаться в ситуации, в которой мы сейчас находимся”, - добавила постпред США.