В Армении начались парламентские выборы

2017-04-02 09:43 | www.oxu.az | 2

Все 2009 избирательных участков открылись в Армении, где в воскресенье проходят выборы в парламент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, голосование началось в 08.00 по местному времени и завершится в 20.00.

Выборы в Национальное собрание станут первыми после принятия поправок в Конституцию Армении, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоится только по пропорциональной системе. Общее число избирателей составляет более 2,5 миллиона человек. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов. Порога явки на выборах нет.

В выборах примут участие пять партий.

ЦИК обобщит предварительные результаты выборов не позднее чем через 24 часа после их завершения, а окончательные итоги будут представлены через неделю.

A.M.