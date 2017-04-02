На избирательных участках технические устройства дали сбой - глава ЦИК Армении

2017-04-02 09:51 | www.trend.az | 3

На территории Армении в 08:00 начались парламентские выборы. Об этом заявил в беседе с журналистами председатель ЦИК РА Тигран Мукучян, передает армянский сайт panorama.am.

Глава ЦИК напомнил, что впервые в республике регистрация избирателей осуществляется с помощью технических устройств. Размещено в общей сложности 4000 устройств.

«В одном случае специалист, осуществляющий регистрацию с применением технического устройства, был заменен по состоянию здоровья. На двух избирательных участках Лорийской области технические устройства дали сбой, регистрация осуществляется по талонам», – отметил он.