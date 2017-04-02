Независимый наблюдатель выявил нарушения на избирательных участках в Ереване

2017-04-02 09:57 | www.trend.az | 3

Независимый наблюдатель Айк Марутян, который находится на избирательном участке 9/47 в Ереване, заявил о нарушении. Им выявлено, что на территории, где проходит голосование установлена камера, которую не размещала Центральная избирательная комиссия, передает Новости-Армении.

Кроме этого, за кабиной, где проходит голосование стеклянная стена, что дает возможность любому видеть, как и за кого голосует избиратель.

Айк Марутян потребовал запротоколировать нарушение.

Марутян, также сообщил, что на избирательных участках 9/47 и 9/48 не работают установленный ЦИК камеры наблюдения.