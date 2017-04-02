В апрельских боях был достигнут очень важный и коренной перелом - депутат

2017-04-02 10:21 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Армения на протяжении долгих лет создавала мифы о своей армии, а апрельские бои разбили эти мифы в пух и прах. Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыгов.

По его словам, ни Армения, ни ее криминальное руководство после апрельских боев до сих пор не смогли прийти в себя.

«В армянском обществе все еще сохранился страх апрельских боев, и теперь они хорошо понимают, что война не закончится для них ничем хорошим», - сказал Садыгов.

Депутат подчеркнул, что в апрельских боях был достигнут очень важный и коренной перелом.

«Армяне попытались совершить провокацию на линии фронта, но в ответ армия Азербайджана нанесла сокрушительные удары по армянским вооруженным силам», - сказал депутат.

Садыгов отметил, что армяне не просто проиграли: они были сломлены, убегали не только из Карабаха, но и из Еревана.

«Мы разгромили границы, которые они считали укрепленными. И это при том, что в апрельских боях Азербайджан продемонстрировал лишь небольшую часть мощи своего вооружения», - сказал Садыгов.

Депутат сказал, что одним из самых важных результатов апрельских боев стало восстановление освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

«Распоряжение Президента Ильхама Алиева о мерах по восстановлению села Джоджуг Марджанлы стало очень знаменательным событием. Тем самым было положено начало возвращения на освобожденные от врага азербайджанские земли», - сказал депутат.

Садыгов сказал, что Азербайджан постепенно усиливается, растет мощь его армии.

«Нагорно-карабахский конфликт будет разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Чем раньше армяне придут к миру, тем лучше для них. В случае повторения апрельских событиях армяне уже увидят полную силу азербайджанского оружия», - сказал депутат.

В ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены.

В ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

Пятого апреля с 12:00 на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон операции были остановлены.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)