Президентские выборы начались в Сербии

2017-04-02 10:39 | www.trend.az | 4

Президентские выборы начались в Сербии. В 07:00 по местному времени по всей стране открылись 8 523 избирательных участка. Они продолжат работу до 20:00. Окончательные результаты выборов, согласно конституции страны, должны быть опубликованы в течение четырех суток с момента закрытия участков, передает ТАСС.

Фаворитом президентской гонки является действующий премьер-министр Александар Вучич. Большинство аналитиков не сомневается в том, что он победит. Они спорят лишь о том, сможет ли Вучич набрать более 50% голосов уже в первом туре или придется проводить второй тур.

Данные социологического опроса, опубликованного за несколько часов до начала дня тишины исследовательским центром Ipsos, свидетельствуют о том, что Вучич пользуется поддержкой 54,3% избирателей. На втором месте находится бывший омбудсмен Саша Янкович (группа граждан "Сербия без страха", 12,8% избирателей). Третью позицию (9,5%) занимает студент-социолог Лука Максимович, более известный под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый. Четвертое место у экс-главы МИД страны Вука Еремича (группа граждан "Должно быть лучше", 6,8%).

Как сообщила Республиканская избирательная комиссия, в голосовании могут принять участие более 6,7 млн граждан. Наблюдение за выборами президента будут вести 1 995 местных наблюдателей, 126 иностранных наблюдателей из 25 организаций, избирательных комиссий и посольств.

Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции, он представляет страну на международной арене, предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписания или ветирования законов, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает награды, является верховным главнокомандующим вооруженных сил.