В Москве объявлено штормовое предупреждение

2017-04-02 10:53 | www.oxu.az | 2

Штормовое предупреждение, которое будет действовать до сегодняшнего вечера, объявлено в Москве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, синоптики Росгидромета предупреждают жителей столичного региона об усилении ветра.

«С 10:00 до 20:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/ с и выше»,- отмечается в сообщении. Аналогичное предупреждение действовало и минувшей ночью.

Синоптики рекомендуют автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам лучше сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

A.M.