Генпрокуратура Армении выявила нарушения на избирательных участках

2017-04-02 10:54 | www.trend.az | 3

Созданная в Генпрокуратуре Армении рабочая группа по положению на 1 апреля уже получила 57 сообщений об избирательных нарушениях и выявила очевидные признаки состава преступления, передает сайт Новости-Армения.

Для прояснения указанных обстоятельств данные сообщения направлены в территориальные отделения Полиции Армении.

Согласно сообщению, 46 случаев из 57-ми касались раздачи предвыборных взяток, а 11 – воспрепятствования праву граждан на свободное выражение избирательного права.