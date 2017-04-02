Оппозиционный блок сообщил о нарушениях на парламентских выборах в Армении

2017-04-02 10:56 | www.trend.az | 3

Оппозиционный блок «Елк» (Выход), принимающий участие в парламентских выборах в Армении, зафиксировал ряд нарушений, передает агентство Новости Армении.

В промежутке между 08.00-09.30 доверенные лица «Елка» зафиксировали ряд нарушений, которые касались: несоответствия номеров талонов избирателей номеру в журнале, выноса гражданами с участков неиспользованных бюллетеней, отказа председателей комиссии составить протокол из-за неполадок технических устройств, а также случаи пометок на уголках бюллетеней Республиканской партии Армении и Коммунистической партии.