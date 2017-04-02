Техническое средство не опознало биометрическую карту президента Армении на выборах

2017-04-02 11:37 | www.trend.az | 3

Президент Армении, председатель Республиканской партии Серж Саргсян проголосовал на избирательном участке № 9/18.

Перед голосованием произошли некоторые затруднения технического характера с опознанием отпечатков пальцев главы Армении: техническое средство не опознало биометрическую карту президента, через некоторое время проблему удалось разрешить, передает армянский сайт panarmenian.net