На концерте в штате Виргиния произошла стрельба

2017-04-02 12:29 | www.apa.az | 2

Неизвестный открыл стрельбу во время концерта на открытом воздухе в американском штате Виргиния, два человека доставлены в больницу.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал CBS 6.

Музыкальный фестиваль, на котором должны были присутствовать 10-12 тысяч зрителей, проходил в мотопарке округа Динуидди вечером в субботу. Примерно в 20.00 по местному времени послышался звук выстрела у сцены. Позже стрельба была слышна в других частях парка.

Госпитализированы два человека, которые получили ранения в руку и ногу, их жизням ничего не угрожает. Еще один человек поранился стеклом от автомобиля, в который попала пуля.

Власти расследуют инцидент, правоохранительные органы пока не установили личность стрелка.