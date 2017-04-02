Скончался известный российский писатель

2017-04-02 12:43 | www.oxu.az | 2

Поэт Евгений Евтушенко скончался на 85 году жизни в США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила его вдова Мария Новикова.

Поэта госпитализировали накануне в тяжелом состоянии.

«Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца», — сказала Новикова.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе «Бабий Яр», «Коррида», «Под кожей статуи Свободы». Он также получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.

A.M.