Независимые наблюдатели выявили сотни нарушений в ходе подготовки к выборам в Армении

2017-04-02 13:00 | www.trend.az | 4

Наблюдатели инициативы «Гражданин наблюдатель» по положению на 08:15 часов 2 апреля выявили 162 нарушения в ходе подготовки к голосованию. Все выявленные случаи проверяются, передает сайт Новости-Армении.

В частности, на 17 участках комиссии начали работу с опозданием, 15 комнат, где проходит голосование, неправильно оборудованы, на 18 участках возникли проблемы с техническими устройствами контроля, на 11 участках проблемы с кабинами для голосования, на 18 участках не соблюдались условия конфиденциальности голосования.