Драка на избирательном участке в Армении (ВИДЕО)

2017-04-02 13:17 | www.trend.az | 4

В Армении на избирательном участке 13/18 произошел инцидент.

Согласно размещенному в сетях видеоролику, в ходе голосования наблюдатель за парламентскими выборами подрался с избирателем.