Биометрическую карту президента Армении не опознали на выборах

2017-04-02 13:19 | www.oxu.az | 5

Президент Армении, председатель Республиканской партии Серж Саргсян проголосовал на избирательном участке № 9/18.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянский сайт panarmenian.net, перед голосованием произошли некоторые затруднения технического характера с опознанием отпечатков пальцев главы Армении: техническое средство не опознало биометрическую карту президента, через некоторое время проблему удалось разрешить.

A.M.