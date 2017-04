Ermənistanda seçki məntəqəsində dava (VİDEO)

Bakı. Trend:

Ermənistanda 13/18 saylı seçki məntəqəsində dava olub.

Trend-in məlumatına görə, səsvermə zamanı müşahidəçi ilə seçici arasında dava baş verib.