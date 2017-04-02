В общественных местах Баку будут установлены платежные терминалы с функцией обмена валют

2017-04-02 13:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - К осени платежные терминалы e-GovPay с функцией обмена валют информационно-вычислительного центра министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана будут установлены в общественных местах и в торговых объектах Баку, сообщил Trend источник на IT-рынке страны.

По словам собеседника агентства, в настоящее время терминалы установлены в центре обслуживания граждан – Şəbəkə ООО Azerpoct действующего на базе Главпочтамта в Баку.

Посредством терминалов можно производить оплату коммунальных услуг, услуг связи, интернета и т.д. Преимуществом этих терминалов является то, что они наделены функциями приема монет и выдачи сдачи.

"Кроме того, до конца года устройства будут также доступны в телекоммуникационных узлах государственных операторов связи, что является альтернативным вариантов позволяющим гражданам производить оплату услуг связи, так как согласно Закону "О безналичных расчетах", сами операторы не имеют полномочия принимать платежи", - сказал источник.

Полномочия по приему наличности за телекоммуникационные услуги в соответствии с Законом, с января текущего года переданы ООО Azerpoct в связи с тем, что данная структура имеет юридические права на оказание финансовых услуг. Первоначально данный процесс запущен в Баку, а в последующие этапы будет распространен и на другие районы Азербайджана.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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