ВС Армении нарушили режим прекращения огня 127 раз за сутки

2017-04-02 13:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 127 раз, сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана.

C позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, селе Айгеовит и на безымянных высотах Иджеванского района Армении, были обстреляны позиции ВС Азербайджана, дислоцированные в селах Гаймаглы, Бала Джафарли Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, были обстреляны позиции ВС Азербайджана, расположенные в селе Агбулак Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх Тертерского, Гарагашлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Вейсалли Физулинского районов, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.