Генпрокуратура Армении выявила нарушения на избирательных участках (Обновлено)

2017-04-02 13:42 | www.trend.az | 2

13:42 (GMT+4) Рабочая группа про Генпрокуратуре Армении по положению на 10:00 воскресенья, 2 апреля изучила новые сообщения об избирательных нарушениях.

Согласно сообщению, было выявлено 6 случаев голосования вместо другого гражданина или повторного голосования, в 3 – нарушения анонимности голосования, еще в 3 - воспрепятствования праву граждан на свободное выражение избирательного права.

10:54 (GMT+4) Созданная в Генпрокуратуре Армении рабочая группа по положению на 1 апреля уже получила 57 сообщений об избирательных нарушениях и выявила очевидные признаки состава преступления, передает сайт Новости-Армения.

Для прояснения указанных обстоятельств данные сообщения направлены в территориальные отделения Полиции Армении.

Согласно сообщению, 46 случаев из 57-ми касались раздачи предвыборных взяток, а 11 – воспрепятствования праву граждан на свободное выражение избирательного права.