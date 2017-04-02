Dışişleri Bakanlığı: Türkiye zor zamanında Kolombiya'nın yanındadır

2017-04-02 14:16 | www.trend.az | 0

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya'nın Putumayo bölgesinin başkenti Mocoa'da meydana gelen ve 200'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin üzülerek öğrenildiği belirtildi.

Kolombiya halkıyla dayanışma içinde olunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, bu zor zamanında Kolombiya'nın yanındadır ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır. Hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına ve tüm Kolombiya halkına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kolombiya'nın güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun başkenti Mocoa'yı dün vuran sel felaketinde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA