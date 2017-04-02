Армяне продолжают совершать провокации на линии фронта

2017-04-02 14:28 | www.oxu.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 127 раз.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, селе Айгеовит и на безымянных высотах Иджеванского района Армении, были обстреляны позиции ВС Азербайджана, дислоцированные в селах Гаймаглы, Бала Джафарли Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, были обстреляны позиции ВС Азербайджана, расположенные в селе Агбулак Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх Тертерского, Гарагашлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Вейсалли Физулинского районов, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

A.M.