Оппозиционный блок опубликовал список нарушений в ходе выборов в Армении

2017-04-02 14:40 | www.trend.az | 4

Оппозиционный блок «Конгресс-НПА» опубликовал список нарушений, зафиксированных к настоящему моменту. Большая их часть – скопления на избирательных участках и случаи открытого голосования, передает сайт Новости Армении.

В частности, на избирательном участке 35/56 избирательная урна установлена рядом с входной дверью, и все входящие и выходящие четко видят кто за кого голосует. «В избирательной кабинке одновременно голосуют 3-4 граждан».

На избирательном участке 13/32 зафиксированы скопления, в частности неизвестные граждане вручили избирателям ручки и обязали использовать их в холоде голосования.

На избирательном участке 14/20 зафиксированы случаи открытого голосования со стороны военнослужащих.