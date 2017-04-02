Техника не распознала отпечатков пальцев Сержа Саргсяна и Левона Тер-Петросяна на выборах

2017-04-02 15:03 | www.apa.az | 2

Аппарат для считывания отпечатков пальцев не распознал ни один из пальцев резидента Армении Сержа Саргсяна и первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, в ходе голосования на парламентских выборах Армении 2 апреля.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, перед голосованием Саргсян поднес пальцы к электронному устройству, которое не распознало его отпечатков.

Один из российских журналистов, следивших за ходом голосования, поинтересовался: “Как долго это будет длиться?”. “Это не в моей компетенции”, — ответил Саргсян.

После долгой процедуры распознания отпечатков пальцев Саргсян предъявил членам избирательной комиссии паспорт, который электронное устройство тоже распознало с трудом. Только после этого президенту Армении выдали талон, и он смог пройти к избирательной кабинке и сделать свой выбор.

Левон-Тер-Петросян проголосовал на избирательном участке 9/18 в Ереване.

“Это от сельскохозяйственных работ”, - прокомментировал он отказ техники.

Cегодня, 2 апреля, в Армении проходят выборы в Национальное собрание. Согласно конституционной реформе, принятой на референдуме в декабре 2015 года, в Национальное Собрание Армении VI созыва будет избрано 105 депутатов (4 из них – по специальным квотам для национальных меньшинств), вместо 131 парламентария. Всего в гонке участвуют 5 политических партий и 4 блока. Партиям для прохождения в парламент необходимо преодолеть 5%-барьер, а блокам – 7%.