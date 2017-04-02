Казахстан осуществит транзит нефти в Узбекистан

2017-04-02 15:02 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Национальная холдинговая компания (НХК) "Узбекнефтегаз" и казахстанская АО НК "Казмунайгаз" подписали соглашение о взаимодействии в нефтегазовой сфере, предусматривающее транзит нефти по территории Казахстана, говорится в сообщении на сайте узбекского холдинга.

"Пакет двусторонних документов включает соглашение о взаимодействии между НХК "Узбекнефтегаз" и АО НК "Казмунайгаз" в сфере развития совместного маркетинга и логистики нефтепродуктов, взаимную заинтересованность в увеличении поставок сырой нефти в Республику Узбекистан, а также транзита сырой нефти по территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Узбекистан достиг договоренности с Казахстаном об использовании нефтепровода "Омск - Павлодар - Чимкент" для снабжения своих нефтеперерабатывающих заводов.

В настоящее время переработка нефти и газового конденсата осуществляются в Узбекистане на трех НПЗ - Ферганском, Алтыарыкском и Бухарском.

Ферганский и Алтыарыкский НПЗ - топливно-масляного направления, имеют мощность переработки соответственно 5,5 и 3,2 миллиона тонн нефти ежегодно.

На Бухарском НПЗ выпускаются высококачественные виды бензина, авиакеросина и дизельного топлива. Проектная мощность переработки - 2,5 тонны газового конденсата в год.

Из-за дефицита сырья НПЗ работают не на полную мощность.

В Узбекистане в последние годы данные по объемам добычи углеводородов не публикуются.

По оценке британской BP, Узбекистан в 2013 году снизил добычу нефти на 7,1 процента - до 2,9 миллиона тонн, добычу газа – на 2,6 процента - до 55,2 миллиарда кубометров.

(Автор: Демир Азизов)