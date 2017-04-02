Независимые наблюдатели выявили сотни нарушений на выборах в парламент Армении (Обновлено)

2017-04-02 15:13 | www.trend.az | 5

15:13 (GMT+4) Наблюдатели гражданской инициативы «Гражданин наблюдатель» зафиксировали 681 случай нарушений избирательного права, передает сайт Аysor.

По состоянию на 12:00 наблюдатели зафиксировали 98 случаев неисправной работы оборудования по регистрации отпечатков пальцев.

Зафиксировано также 77 случаев открытого голосования, 38 случаев нарушений тайны голосования, 38 случаев голосования вместо другого человека, 37 случаев нарушения прав наблюдателе.

13:00 (GMT+4) Наблюдатели инициативы «Гражданин наблюдатель» по положению на 08:15 часов 2 апреля выявили 162 нарушения в ходе подготовки к голосованию. Все выявленные случаи проверяются, передает сайт Новости-Армении.

В частности, на 17 участках комиссии начали работу с опозданием, 15 комнат, где проходит голосование, неправильно оборудованы, на 18 участках возникли проблемы с техническими устройствами контроля, на 11 участках проблемы с кабинами для голосования, на 18 участках не соблюдались условия конфиденциальности голосования.