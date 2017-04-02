На избирательных участках в Армении зафиксированы новые нарушения (Обновлено)

2017-04-02 15:20 | www.trend.az | 4

15:20 (GMT+4) По состоянию на 13:00 часов 2 апреля в Полицию Армении поступило 24 сообщения об избирательных нарушениях. Об этом в Центральной избирательной комиссии Армении заявил руководитель аппарата начальника Полиции Армении, полковник Полиции Меружан Акопян, передают армянские СМИ,

«1 случай касается препятствования реализации права гражданина на свободный выбор, 2 случая касаются хулиганских действий, 1 случай – препятствования полномочиям доверенного лица партии, наблюдателя, 8 случаев – повторного голосования или голосования вместо другого человека, 1 случай – нарушения тайны голосования и 11 случаев касаются иных нарушений», - отметил Меружан Акопян.

10:16 (GMT+4) С 09:05 до 09:08 на различных избирательных участках Армении зафиксировано 10 нарушений, сообщает сайт transparency.am.

Источник сообщает, что зафиксированные нарушения, в основном, были связаны с тайной голосования, неправильным обставлением комнаты голосования, проблемами технических оборудований, правами наблюдателей, представителей СМИ, доверенных лиц или избирателей.