Лейла Алиева посвятила стихотворение памяти Евгения Евтушенко

2017-04-02 15:57 | www.trend.az | 11

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посвятила стихотворение памяти выдающегося поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося первого апреля на 85-ом году жизни. Предлагаем вашему вниманию это стихотворение:

Памяти Евтушенко

Ушел из жизни гений навсегда...

Не удалось мне с вами повстречаться,

Но греет душу океан тепла!

Ведь вы пришли сегодня попрощаться!

Поэт, пророк иль просто человек?

Словами вы спасали столько судеб!

Пройдет сегодня, словно миг и век!

Таких как вы у нас уже не будет!

Спасибо Богу! Что его слова

Народ, поднявшись к небесам, читает!

Но, жаль, боится так чудес толпа,

И чудеса порой в грязи валяет!

Но это все так кратко и смешно!

И мы, не видя, часто слепо судим!

Пройдет сегодня рано и давно,

Таких как вы у нас уже не будет!

Склоняю голову у ваших слов,

"Спасибо" бесконечно повторяю!

Вы за собой оставили любовь,

Я ни на что свою не променяю!