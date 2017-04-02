Лейла Алиева посвятила стихотворение памяти Евгения Евтушенко
2017-04-02 16:05 | www.oxu.az | 3
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посвятила стихотворение памяти выдающегося поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося первого апреля на 85-ом году жизни.
Oxu.Az предлагает вашему вниманию это стихотворение:
Памяти Евтушенко
Ушел из жизни гений навсегда...
Не удалось мне с вами повстречаться,
Но греет душу океан тепла!
Ведь вы пришли сегодня попрощаться!
Поэт, пророк иль просто человек?
Словами вы спасали столько судеб!
Пройдет сегодня, словно миг и век!
Таких как вы у нас уже не будет!
Спасибо Богу! Что его слова
Народ, поднявшись к небесам, читает!
Но, жаль, боится так чудес толпа,
И чудеса порой в грязи валяет!
Но это все так кратко и смешно!
И мы, не видя, часто слепо судим!
Пройдет сегодня рано и давно,
Таких как вы у нас уже не будет!
Склоняю голову у ваших слов,
"Спасибо" бесконечно повторяю!
Вы за собой оставили любовь,
Я ни на что свою не променяю!
A.M.