Сегодня в Сербии проходят выборы на пост президента

2017-04-02 16:22 | www.oxu.az | 3

Президентские выборы начались в Сербии. В 07:00 по местному времени по всей стране открылись 8 523 избирательных участка. Они продолжат работу до 20:00.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, окончательные результаты выборов, согласно конституции страны, должны быть опубликованы в течение четырех суток с момента закрытия участков.

Фаворитом президентской гонки является действующий премьер-министр Александар Вучич. Большинство аналитиков не сомневается в том, что он победит. Они спорят лишь о том, сможет ли Вучич набрать более 50% голосов уже в первом туре или придется проводить второй тур.

Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции, он представляет страну на международной арене, предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписания или ветирования законов, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает награды, является верховным главнокомандующим вооруженных сил.

A.M.