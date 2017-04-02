Такой выставки Баку еще не видел! ART İN BOXES Бахрама Багирзаде: Включай воображение! (ФОТО)

2017-04-02 16:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в галерее «1969», в Международный день смеха - 1 апреля, прошла выставка заслуженного артиста Азербайджана, члена Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писателя, актера и режиссера Бахрама Багирзаде под названием ART İN BOXES, сообщает Trend Life. Слоган выставки – «Включай воображение!»

Бахрам Багирзаде всегда в творческом поиске и никогда не знаешь, чем он удивит в следующий раз, и не перестает радовать нас своими идеями, книгами и проектами. Как говорит Бахрам: «Моя жизнь – сплошная импровизация, поэтому я не знаю, что придумаю завтра…»

В этот день, который легендарный КВН-щик из команды "Парни из Баку" считает своим профессиональным праздником последние 25 лет, стены галереи не могли вместить всех желающих ознакомиться с потрясающими работами автора. Сказать, что Бахрама очень любят и уважают – этого будет очень мало, чтобы выразить отношение людей к этой личности! В течение нескольких часов нескончаемый поток гостей вечера, среди которых были видные общественные деятели, известные представители науки, культуры, искусства, творческой интеллигенции и молодежи, очередь сфотографироваться или сделать селфи с Бахрамом и выразить слова искреннего восхищения увиденным – этими словами можно лишь частично описать события, происходящие в день выставки.

ART İN BOXES – это не просто творческий проект, это призыв задуматься о себе, о жизни, о своих чувствах и поступках, абстрагироваться от проблем, жестких рамок, собственных страхов и хотя бы ненадолго почувствовать себя легко и свободно!

Герои работ Бахрама Багирзаде уместились в небольшие художественные коробки, развешанные в галерее «1969», и представляют собою своеобразные миниатюры. Каждый из этих персонажей имеет свою историю и свой смысл, ведь, по словам автора, в этих художественных коробках накоплены его воспоминания, впечатления и эмоции. Работы автора, а их целых 145, очень разные и раскрывают множество интересных тем. Есть среди них социальные, гламурные, очень личные, воплощающие в себе народные пословицы, многие посвящены любимому городу и размышлениям о современном мире. Бахрам с присущим ему талантом, легко и ненавязчиво преобразовывает реальность в художественное пространство, создавая при этом не абстрактные инсталляции, а маленькие кусочки жизни. Каждое его творение наполнено эмоциями, воспоминаниями и глубокими искренними чувствами, и это позволяет зрителю пропустить через себя все, даже самые тонкие и невидимые глазу идеи художника. В увлекательной игре в ассоциации предлагается набор предметов, символов и образов, и если его догадка совпадает с надписью на картине, возникает то, ради чего Бахрам живет и работает – диалог межу ним и зрителем!

История появления этого уникального для Баку проекта довольна необычна.

«Осенью прошлого года в Вене, которая по праву считается культурной столицей Европы, проходила моя персональная выставка карикатур и фотографий. В один из свободных дней я решил немного погулять по городу. Шел дождь, венцы спешили по своим делам, и вдруг в самом конце площади Штефан-плац я увидел магазин, где были выставлены картины Art in box. Это было то самое, что я искал много лет, и я, продираясь сквозь роскошные кареты XIX века, пугая важных кучеров в цилиндрах и красивых коней, устремился к ярко освещенной витрине! К сожалению, магазин был закрыт, и мне пришлось рассматривать картины через стекло… С того момента я настолько «заболел» этой идей, что сказал себе не как художник, не как творческий человек, а как самый настоящий гядяш: «Бахрам, брат! А ты сможешь это сделать?» И тут же ответил, вернее, почти закричал на всю площадь, снова испугав дисциплинированных австрийских лошадей: «Да-э, да! Я смогу!!!» В тот же день я начал обходить все венские магазины в поисках фигурок и деталей, но даже венцы не знали, где их продают… И вдруг произошло еще одно чудо - я просто так зашел в огромный mall и в одном отделе увидел море этих фигурок! Кстати, многие идеи моих Art in box родились прямо там…», - рассказал Бахрам.

Необычен и процесс создания работ.

«Каждую ночь ко мне во сне приходили мои ангелы-хранители, которые подсказывали идеи, а днем я постоянно видел какие-то необычные вещи или сюжеты, и это тоже давало импульс моим фантазиям. Долгие годы я старательно собирал воспоминания, впечатления, эмоции и складывал их в своем «чердаке», а когда приходило время, подсознание «выстреливало» и я просто это материализовывал», - признается автор.

Кстати, часть средств, полученных от реализации работ и книг Бахрама Багирзаде, будет передана семье талантливого 22-летнего скульптора, выпускника Азербайджанской государственной академии художеств Самира Качаева, ставшего шехидом во имя освобождения родной земли во время апрельских боев 2016 года в Карабахе.

Выставка продлится до 10-го апреля.

(Автор и фото - Вугар Иманов. Фото-Руслан Ализаде)