Полиция задержала 29 нарушителей порядка в Москве

2017-04-02 16:36 | www.trend.az | 3

Сотрудники полиции задержали 29 человек на Тверской улице в районе Триумфальной площади за нарушение общественного порядка в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"За нарушение общественного порядка сотрудниками полиции на Тверской улице в районе Триумфальной площади были задержаны 29 человек", - отметили в пресс-службе столичного главка.

В настоящее время они доставляются в территориальные органы полиции для составления протоколов об административных правонарушениях, сказали в ГУ МВД по Москве.

Ранее источник в правоохранительных органах столицы сообщал "Интерфаксу", что около 40 человек доставлены в автобусы полиции в связи с попыткой проведения несанкционированной акции.

В свою очередь дежурившие на Манежной площади активисты в белых накидках, называющие себя общественными наблюдателями, утверждают, что там с полудня воскресенья сотрудниками полиции были задержаны около 15 человек, среди которых есть несовершеннолетние и женщины.