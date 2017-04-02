В Германии на выборах запретят делать селфи в кабинках для голосования

2017-04-02 17:14 | www.apa.az | 4

Власти Германии решили положить конец популярному у немцев занятию - все чаще в последние годы жители страны во время голосования на выборах различного уровня делали и публиковали в социальных сетях селфи из избирательных кабинок на фоне бюллетеней.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, теперь же в ФРГ это запрещено законом.

Соответствующие правила уже вступили в силу и будут касаться федеральных выборов, но не распространяются автоматически на региональные.

“В избирательной кабине проводить фото- и видеосъемку запрещается”, - гласит одно из положений документа. Другое определяет наказание за проступок. Так, глава избирательной комиссии “имеет право выдворить с участка" человека, который "по наблюдению председателя комиссии снимал на фото или видео происходящее в кабине”. Иными словами, пояснили в МВД страны, “тот, кто попался, лишается права отдать свой голос”.

Введение запрета власти объясняют попыткой защитить тайну голосования. Кроме того, появление еще до закрытия участков фотографий с предпочтениями других избирателей может повлиять на выбор тех, кто еще на выборы не пришел. Именно поэтому первые прогнозы и экзит-полы запрещено публиковать до закрытия последних участков в стране, поясняют эксперты.

В то же время они достаточно скептически оценивают то, как запрет будет применяться на практике. С одной стороны, людей, отдающих свои голоса досрочно по почте, вообще невозможно проконтролировать. Да и следить за тем, что именно делают граждане, уединившись за ширму избирательной кабины, запрещено законом. К тому же запрета на пронос мобильных телефонов на избирательные участки не существует.

Примечательно, что и за публикацию в социальных сетях фотографий на фоне бюллетеней никакого наказания не предусмотрено. За исключением того случая, если пользователь разместит у себя фото другого человека с отметкой в избирательном списке.