При взрыве в жилом доме в Китае погибли девять человек

2017-04-02 17:52 | www.apa.az | 4

Девять человек погибли, еще шесть пострадали в результате взрыва в жилом доме на севере Китая.

Как передает АПА со ссылкой на Синьхуа, dзрыв прогремел около 22:30 в субботу в городу Линьфэнь провинции Шаньси. В воскресенье днем спасатели нашли под завалами тела девяти погибших, еще шесть человек получили незначительные травмы.

По данным предварительного следствия, причиной ЧП стали взрывчатые вещества, которые незаконно хранились в доме.