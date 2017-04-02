Представитель Мэй: Гибралтар никогда не станет испанским против воли его жителей

2017-04-02 19:03 | www.apa.az | 4

Гибралтар никогда не станет частью Испании против воли жителей этой заморской территории Великобритании.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

“Премьер-министр сказала, что мы никогда не пойдем на такое урегулирование взаимоотношений, при которых жители Гибралтара перейдут под власть другого государства против их свободного и выраженного демократическим путем волеизъявления, равно как и никогда не начнем процесс переговоров о государственном суверенитете, с которым Гибралтар не будет согласен”, - сообщила сотрудница канцелярии.

По ее словам, Мэй “повторила давно сложившуюся позицию, что Великобритания остается твердо привержена поддержке, оказываемой Гибралтару, его народу и его экономике”. Премьер также пообещала продолжать привлекать Гибралтар к выработке позиции Лондона с целью достичь оптимального соглашения с властями ЕС об условиях Brexit.

Эти заявления официальный представитель Мэй сделала после встречи британского премьера с главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо.