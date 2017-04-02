Генпрокуратура Армении выявила нарушения на избирательных участках

2017-04-02 17:11 | www.oxu.az | 3

По состоянию на 15:00 в Генеральную прокуратуру Армении в связи с выборами поступило 970 сообщений: в 131 из них обнаружены признаки преступления.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на news.am, об этом 2 апреля в Центральной избирательной комиссии Армении заявил заместитель начальника Управления по особо важным делам Генеральной прокуратуры Севак Ованнисян.

По его словам, сообщения, содержащие признаки преступления, отправлены в территориальные отделы Следственного комитета и Полиции Армении. «48 сообщений касались голосования вместо другого человека или повторного голосования, 26 – тайны голосования, 9 – препятствования реализации свободного волеизъявления, 15 – препятствования выполнению полномочий доверенных лиц, наблюдателей, членов избирательных комиссий, СМИ, 8 – случаев избирательного подкупа, 2 – случаев скоплений на участках, 23 – попыток направлять избирателей», - сообщил Севак Ованнисян.

A.M.