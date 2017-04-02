Exit poll: на выборах в парламент Армении лидирует правящая партия

2017-04-02 20:25 | www.apa.az | 4

В парламент Армении проходят четыре партии: лидирует правящая Республиканская партия с 46%.

Как передает АПА со ссылкой на “News.am”, об этом свидетельствуют данные exit poll, который проводился компанией Baltic Surveys/The Gallup Organization по заказу телеканала "Еркир медиа".

На втором месте, по данным опросов, блок "Царукян". Он набирает 25%. Третью строчку занимает оппозиционный блок "Елк" (Исход) – 10%. На четвертой позиции — Армянская революционная федерация Дашнакцутюн с 5%.

Были опрошены 19 130 избирателей. Опросы проводились во всех 13 избирательных округах на 125 избирательных участках.