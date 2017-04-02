Трамп рассказал о своем отношении к Китаю

2017-04-02 22:45 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп с уважением относится к Китаю и председателю КНР Си Цзиньпину.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом Д.Трамп заявил в интервью газете Financial Times.

"Я очень уважаю Си Цзиньпина. Я очень уважаю Китай. Я бы совсем не удивился, если бы мы сделали что-то, что было бы крайне драматично и полезно для обеих стран", — сказал Трамп.

Ранее Белый дом сообщал, что Трамп примет Си Цзиньпина в своем поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида 6-7 апреля.