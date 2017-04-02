На президентских выборах в Сербии побеждает премьер-министр

2017-04-02 22:52 | www.apa.az | 4

Премьер-министр Сербии Александр Вучич побеждает на выборах президента Сербии с результатом 58,1%.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные exit poll, опубликованные агентством Ipsos Strategic.

На втором месте находится бывший омбудсмен Сербии, юрист по образованию Саша Янкович с 13,8%. На третьем месте — политик-пародист студент Лука Максимович под псевдонимом Любиша Прелетачевич-Белый с результатом 9,3%.

Всего в выборах участвуют 11 кандидатов. Президент Сербии избирается сроком на пять лет.