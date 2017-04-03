В Армении полиция получила более 170 сообщений о нарушениях на выборах (Обновлено)

2017-04-03 00:09 | www.trend.az | 4

00:09 (GMT+4) Полиция Армении получила 176 сообщений о нарушениях в ходе голосования на парламентских выборах, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Из них 32 сообщения направлено на расследование, по 121 готовятся материалы и проводится проверка.

21:56 (GMT+4) В полицию Армении второго апреля на 19:30 часов по местному времени поступило 153 сообщения об избирательных нарушениях на парламентских выборах, передает армянский сайт panarmenian.net.

21 из сообщений было направлено на расследование, по 54 готовятся материалы, 62 находятся на этапе проверки, 16 - в результате проверки не подтвердились.

21:56 (GMT+4)