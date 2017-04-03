Сербский ЦИК озвучил предварительные итоги выборов президента страны

2017-04-03 00:38 | www.apa.az | 4

Премьер-министр Сербии Александр Вучич одерживает убедительную победу на выборах президента страны.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Республиканской избирательной комиссии (РИК).

По предварительным официальным данным за Вучича проголосовали 59,79% избирателей. На втором месте бывший сербский омбудсмен, юрист Саша Янкович с 13,18%.

Всего в выборах, состоявшихся в воскресенье, участвуют 11 кандидатов. Победу одерживает кандидат, набравший более 50% голосов в первом туре.