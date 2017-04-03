Вучич побеждает в первом туре президентских выборов в Сербии

2017-04-03 00:44 | www.trend.az | 3

Премьер-министр Сербии Александар Вучич побеждает на президентских выборах в первом туре с результатом 59,89 процентов, сообщил председатель Республиканской избирательной комиссии (РИК) Владимир Димитриевич, передает ТАСС.

"Предварительные результаты после обработки 16,84 процентов бюллетеней... Кандидат Александар Вучич набрал 203 892 голоса, что составляет 59,89 процентов", - заявил Димитриевич.

Ранее о том, что Вучич побеждает в первом туре выборов с результатом 58,5 процентов, сообщил исследовательский центр Ipsos.

Сообщается, что после обработки 37,6 процентов бюллетеней Александар Вучич набирает 58,5 процентов, бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом в 13,4 процента. На третьем месте находится политик-пародист Лука Максимович с результатом в 9,5 процентов, за ним следуют экс-глава МИД Сербии Вук Еремич (5,3 процента) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,4 процента).

Явка на выборах, по данным штаба Вучича, составила около 55,5 процентов.

Как сообщил корреспонденту ТАСС глава российской делегации наблюдателей, член Центризбиркома России Василий Лихачев, президентские выборы в Сербии прошли без нарушений и в спокойном режиме.

Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции, он представляет страну на международной арене, предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписывать и накладывать вето на законы, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает награды, является верховным главнокомандующим вооруженных сил.