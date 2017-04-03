В США нежеланный гость подстрелил пять человек на вечеринке

2017-04-03 01:41 | www.trend.az | 4

Полиция американского города Питтсбург (штат Калифорния) сообщила, что в результате стрельбы во время празднования дня рождения пять человек получили ранения, одного задержали, передает РИА Новости со ссылкой на издание East Bay Times.

Представитель местной полиции сообщил, что правоохранители отреагировали на сообщения о стрельбе в одном из домов города в субботу вечером. По его словам, пять человек были доставлены в больницу, где их состояние оценили как стабильное, пишет издание.

Полиции удалось задержать подозреваемого, которого присутствовавшие на вечеринке люди удерживали вплоть до приезда полиции. По данным издания, во время вечеринки произошла ссора после того, как группу людей попросили покинуть вечеринку. В ходе перепалки нежеланный гость достал оружие и открыл огонь.