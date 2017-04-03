Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки

2017-04-03 02:20 | www.trend.az | 4

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, передает Kamchatinfo.

Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в ночь на понедельник, располагался в 110 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 10 километров под морским дном.

Жители населенных пунктов Камчатского края существенных подземных толчков не ощутили. Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.